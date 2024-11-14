Geely объединит Zeekr и Lynk & Co для производства NEV

Как сообщает CarNewsChina, консолидация направлена на уменьшение внутренней конкуренции и оптимизацию ресурсов для повышения конкурентоспособности Geely в секторе NEV. Интеграция предназначена для решения динамики, развивающейся на автомобильном рынке Китая, где конкуренция является жестокой, а требования потребителей быстро меняются.

Читайте также: Zeekr поставил уже 350 000 авто

Недавно Volvo Cars подтвердила, что ведет переговоры о продаже своей доли в Lynk & Co. Volvo уже согласилась продать 30% акций компании Zeekr за 5,4 миллиарда юаней (около 750 миллионов долларов). Цифры продаж Geely подчеркивают необходимость этой стратегии.

В октябре 2024 года концерн автопроизводитель реализовал 226 686 автомобилей, что на 28% больше, чем в предыдущем году. Продажи полностью электрических автомобилей (BEV) выросли на 132%, достигнув 78 858 единиц. В то же время показатели Lynk & Co и Zeekr вместе составили почти 30% от общего объема продаж Geely в первые три квартала 2024 года.

Также интересно: Zeekr снизил стоимость своего кроссовера

Это объединение демонстрирует последнюю тенденцию в китайской автомобильной промышленности, когда другие бренды, такие как, например, Polestar, тоже рассматривают подобную интеграцию. Глава Zeekr Энди Ан также собирается стать председателем Polestar, что предполагает дальнейшую интеграцию между этими брендами.