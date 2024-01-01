Офіційно представлено плагін-гібридний Lynk & Co 900

Як повідомляє Carscoops, компанія Lynk & Co, що належить Geely Group, ще не оголосила вартість нової флагманської моделі, оскільки вона надійде у продаж лише в березні. Також не відомо, чи продаватиметься кросовер на інших ринках.

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Візуально новинка має деякі спільні риси стилю з іншими моделями Lynk & Co. Спереду розташовані світлодіодні денні ходові вогні, а головні фари розташовані нижче на бампері. Профіль Lynk & Co 900 дещо нагадує Range Rover, й хоча передня частина досить унікальна, задня частина майже подібна до інших автівок бренду.

Lynk & Co 900

Найбільш унікальною рисою плагін-гібрида є його салон. Почесне місце на панелі приладів займає 30-дюймовий плаваючий дисплей 6K, який включає інформаційно-розважальну систему та дисплей для пасажирів. Водночас тонкий 12,66-дюймовий блок цифрової панелі приладів та проєкційний дисплей розташовані за кермом.

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Список оснащення також включає дві бездротові зарядні панелі для смартфонів, двоспицеве кермо, контурну підсвітку та плаваючі підлокітники на картах дверей. Екрани також є і на другому ряду. Невеликий дисплей розмістили на задній частині центральної консолі тоді, як другий 30-дюймовий дисплей 6K складається до стелі. Крім того, пасажирам другого ряду доступний висувний холодильник.

Усі моделі Lynk & Co 900 використовують платформу Geely SPA Evo та мають довжину 5240 мм, ширину 1999 мм, висоту 1810 мм з колісною базою в 3160 міліметрів. Компанія каже, що кросовер має найкращий у своєму класі простір для голови та ніг.

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Початкові версії оснащуватимуться плагін-гібридною установкою з 1,5-літровим двигуном з турбонаддувом, який поєднується з електродвигунами потужністю 160 кВт (215 к.с.) спереду та 230 кВт (308 к.с.) на задній осі.

Сумарна заявлена потужність становить 710 кінських сил. Також доступні два варіанти PHEV з 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом. Перший, загальною потужністю 724 “конячки”, оснащений електромоторами на 123 кВт (165 к.с.) спереду та 230 кВт (308 к.с.) ззаду.

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Водночас друга топова версія також має передній мотор потужністю 165 к.с. (123 кВт), але відрізняється парою задніх двигунів потужністю на 160 кВт (215 к.с.). Загальна потужність становить солідні 845 к.с. (630 кВт). Дані про запас ходу поки не розкриваються, але, як повідомляється, найпотужніший варіант може розганятися до 100 км/год лише за 4 секунди.