Официально представлен плагин-гибридный Lynk & Co 900

Как сообщает Carscoops, компания Lynk & Co, принадлежащая Geely Group, еще не объявила стоимость новой флагманской модели, поскольку она поступит в продажу только в марте. Также не известно, будет ли продаваться кроссовер на других рынках.

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Визуально новинка имеет некоторые общие черты стиля с другими моделями Lynk & Co. Спереди расположены светодиодные дневные ходовые огни, а главные фары расположены ниже на бампере. Профиль Lynk & Co 900 несколько напоминает Range Rover, и хотя передняя часть достаточно уникальна, задняя часть почти похожа на другие автомобили бренда.

Lynk & Co 900

Наиболее уникальной чертой плагин-гибрида является его салон. Почетное место на панели приборов занимает 30-дюймовый плавающий дисплей 6K, который включает информационно-развлекательную систему и дисплей для пассажиров. В то же время тонкий 12,66-дюймовый блок цифровой панели приборов и проекционный дисплей расположены за рулем.

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Список оснащения также включает две беспроводные зарядные панели для смартфонов, двухспицевый руль, контурную подсветку и плавающие подлокотники на картах дверей. Экраны также есть и на втором ряду. Небольшой дисплей разместили на задней части центральной консоли тогда, как второй 30-дюймовый дисплей 6K складывается к потолку. Кроме того, пассажирам второго ряда доступен выдвижной холодильник.

Все модели Lynk & Co 900 используют платформу Geely SPA Evo и имеют длину 5240 мм, ширину 1999 мм, высоту 1810 мм с колесной базой в 3160 миллиметров. Компания говорит, что кроссовер имеет лучшее в своем классе пространство для головы и ног.

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Начальные версии будут оснащаться плагин-гибридной установкой с 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, который сочетается с электродвигателями мощностью 160 кВт (215 л.с.) спереди и 230 кВт (308 л.с.) на задней оси.

Суммарная заявленная мощность составляет 710 лошадиных сил. Также доступны два варианта PHEV с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Первый, общей мощностью 724 “лошадки”, оснащен электромоторами на 123 кВт (165 л.с.) спереди и 230 кВт (308 л.с.) сзади.

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В то же время вторая топовая версия также имеет передний мотор мощностью 165 л.с. (123 кВт), но отличается парой задних двигателей мощностью на 160 кВт (215 л.с.). Общая мощность составляет солидные 845 л.с. (630 кВт). Данные о запасе хода пока не раскрываются, но, как сообщается, самый мощный вариант может разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды.