Новый кроссовер станет флагманом марки Lynk & Co.

Компания Lynk & Co, созданная Geely вместе с Volvo, представила флагманскую модель с индексом 09. Она представляет собой кроссовер на платформе XC90. “Ноль девятый” стал крупнейшим и самым дорогим автомобилем в линейке китайской марки.

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Новинка доступна в нескольких уровнях оснащения, старшим из которых достались 21-дюймовые диски и пневматическая подвеска. На выбор предложено три модификации: с бензиновым мотором и стартер-генератором, батарейный гибрид и плагин-гибрид

Базовым агрегатом для кроссовера будет двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 252 л. с., дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Он сочетается с восьмискоростным “автоматом” и полным приводом с муфтой на задней оси. Альтернативой служат гибридные модификации, тоже с двухлитровым двигателем, но дополнительным электромотором на задней оси. Батарейный гибрид имеет мощность в 431 лошадиную силу, а мощность других версий не названа.

По габаритам Lynk & Co 09 превосходит Volvo XC90: в длину он достигает 5042 миллиметров против 4950 миллиметров у шведского кроссовера. У доступных версий Lynk & Co 09 пружинная передняя подвеска и поперечная рессора на задней оси, а исполнение дороже будут иметь пневматическую подвеску.

По уровню оснащения Lynk & Co 09 не уступает, а то и превосходит премиальный XC90. Китайский кроссовер получил семь экранов в салоне: 12,3-дюймовую виртуальную панель приборов, 12-дюймовый экран мультимедийной, сенсорный блок управления климат-контролем диагональю шесть дюймов, два 1,4-дюймовых экраны в “крутилках” климатической установки, а также проєкційний экран диагональю 12,8 дюйма и пару дисплеев на втором ряду для управления трехзонным климат-контролем.

В список оснащения входят вентиляция передних кресел, подогрев руля, аудиосистема Bose с 14 динамиками и адаптивный круиз-контроль с функциями удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

У китайских дилеров Lynk & Co 09 появится в октябре-декабре 2021 года, цены пока не объявлены.

Фото: Lynk & Co 09 / Motor