Новий кросовер стане флагманом марки Lynk & Co.

Компанія Lynk & Co, створена Geely спільно з Volvo, представила флагманську модель з індексом 09. Вона являє собою кросовер на платформі XC90. “Нуль дев’ятий” став найбільшим та найдорожчим автомобілем в лінійці китайської марки.

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Новинка доступна в кількох рівнях оснащення, старшим з яких дістались 21-дюймові диски та пневматична підвіска. На вибір запропоновано три модифікації: з бензиновим мотором і стартер-генератором, батарейний гібрид та плагін-гібрид

Базовим агрегатом для кросовера буде дволітровий бензиновий турбомотор потужністю 252 к.с., доповнений 48-вольтовим стартер-генератором. Він поєднується з восьмишвидкісним “автоматом” і повним приводом з муфтою на задній осі. Альтернативою служать гібридні модифікації, теж з дволітровим двигуном, але додатковим електромотором на задній осі. Батарейний гібрид має потужність у 431 кінську силу, а потужність інших версій не названа.

За габаритами Lynk & Co 09 перевершує Volvo XC90: в довжину він досягає 5042 міліметрів проти 4950 міліметрів у шведського кросовера. У доступних версій Lynk & Co 09 пружинна передня підвіска і поперечна ресора на задній осі, а виконання дорожче матимуть пневматичну підвіску.

За рівнем оснащення Lynk & Co 09 не поступається, а то і перевершує преміальний XC90. Китайський кросовер отримав сім екранів в салоні: 12,3-дюймову віртуальну панель приладів, 12-дюймовий екран мультимедійної, сенсорний блок управління клімат-контролем діагоналлю шість дюймів, два 1,4-дюймових екрани в “крутилках” кліматичної установки, а також проєкційний екран діагоналлю 12,8 дюйма та пару дисплеїв на другому ряду для управління тризонним клімат-контролем.

У список оснащення входять вентиляція передніх крісел, підігрів керма, аудіосистема Bose з 14 динаміками та адаптивний круїз-контроль з функціями утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

У китайських дилерів Lynk & Co 09 з'явиться у жовтні-грудні 2021 року, ціни поки не оголошені.

Фото: Lynk & Co 09 / Motor