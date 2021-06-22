Компактний кросовер зберіг свої основні козирі та отримав покращення у дрібніших аспектах. Вже відомі ціни на новинку у Європі.

Dacia Duster 2021 року всюдихідний, надійний та доступний, як і раніше, а гарніший, ніж будь-коли. Модернізований кросовер має сучасніший вигляд, та оснащення електронікою, покращений інтер’єр та системи безпеки, оптимізовану підвіску та систему кермування, а також оновлену лінійку моторів.

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Минулого тижня марка Dacia представила свій новий логотип, зазначивши, що на автомобілях він почне використовуватись лише з 2022 року. Ймовірно, першим носієм нової емблеми стане флагманський кросовер Dacia Bigster. А старий вояка Duster, навіть після оновлення, носить знайомі шеврони.

Головні зміни в дизайні – нові світлодіодні фари, до яких пасують нова решітка радіатора та захисна накладка на передньому бампері. Також модернізований кросовер третього покоління отримав оптимізований в аеродинамічній трубі спойлер та нові колісні диски.

Всередині стало ще зручніше і приємніше, запевняють розробники, завдяки більш ергономічним сидінням з новою обшивкою, вищій центральній консолі з ширшим підлокітником та таким “цифровим зручностям”, як чотири USB-порти. Покупцям на вибір запропонують три медіасистеми: базову Dacia Plug & Music або нові Media Display / Media Nav, причому ці дві мають 8-дюймовий дисплеєй, підтримують Apple CarPlay та Android Auto, а в топовому варіанті ще бездротовий зв’язок зі смартфоном.

Головним нововведенням у техніці Duster стала коробка передач – 6-швидкісний “робот” EDC з подвійним зчепленням. Таку трансмісію матиме передньопривідний кросовер з турбомотором TCe 150. Загалом же кросовер буде доступний з шістьма силовими агрегатами на вибір.

Дизель:

- dCi 115 (передній або повний привід, Euro 6D Full), 6-швидкісна механічна коробка передач;

Бензин:

- TCe 90 (передній привід), 6-швидкісна механічна коробка передач;

- TCe 130 (передній привід), 6-швидкісна механічна коробка передач;

- TCe 150 (повний привід), 6-швидкісна механічна коробка передач;

- TCe 150 (передній привід), 6-швидкісна автоматична коробка передач EDC;

Двопаливний (бензин-газ):

- ECO-G 100 (передній привід), 6-швидкісна механічна коробка передач.

Повнопривідний Duster з новим мультимедійним центром має в меню вкладку 4x4 Monitor. Це віртуальний кренометр, компас, альтиметр та індикатор кута нахилу, який використовує дані адаптивного помічника при спуску.

Фото: Dacia Duster 2021 / Dacia

У списку доступного оснащення, крім іншого, є моніторинг сліпих зон (працює на швидкостях 30–140 км/год), ультразвукові датчики паркування та система кругового огляду з чотирма камерами.

У Європі продажі оновленого Dacia Duster почнуться ближче до кінця літа. Відомі ціни у Франції. Найдоступнішими будуть версії ECO-G 100 та Blue dCi 115 за ціною від 14 490 та 16 990 євро, відповідно. Найдорожча версія коштуватиме від 22 900 євро.