Компактный кроссовер сохранил свои основные козыри и получил улучшения в более мелких аспектах. Уже известны цены на новинку в Европе.

Dacia Duster 2021 года вездеходный, надежный и доступный, как и раньше, а еще более красивый, чем когда-либо. Модернизированный кроссовер имеет более современный вид и оснащение электроникой, улучшенный интерьер и системы безопасности, оптимизированную подвеску и систему рулевого управления, а также обновленную линейку моторов.

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На прошлой неделе марка Dacia представила свой новый логотип, отметив, что на автомобилях он начнет использоваться только с 2022 года. Вероятно, первым носителем новой эмблемы станет флагманский кроссовер Dacia Bigster. А старый вояка Duster, даже после обновления, носит знакомые шевроны.

Главные изменения в дизайне – новые светодиодные фары, к которым подходят новая решетка радиатора и защитная накладка на переднем бампере. Также модернизированный кроссовер третьего поколения получил оптимизированный в аэродинамической трубе спойлер и новые колесные диски.

Внутри стало еще удобнее и приятнее, уверяют разработчики, благодаря более эргономичным сидениям с новой обшивкой, более высокой центральной консоли с более широким подлокотником и таким “цифровым удобствам”, как четыре USB-порта. Покупателям на выбор предложат три медиасистемы: базовую Dacia Plug & Music или новые Media Display / Media Nav, причем эти две имеют 8-дюймовый дисплей, поддерживают Apple CarPlay и Android Auto, а в топовом варианте еще беспроводная связь со смартфоном.

Главным новшеством в технике Duster стала коробка передач – 6-скоростной “робот” EDC с двойным сцеплением. Такую трансмиссию получит переднеприводный кроссовер с турбомотором TCe 150. В целом же кроссовер будет доступен с шестью силовыми агрегатами на выбор.

Дизель:

- dCi 115 (передний или полный привод, Euro 6D Full), 6-скоростная механическая коробка передач;

Бензин:

- TCe 90 (передний привод), 6-скоростная механическая коробка передач;

- TCe 130 (передний привод), 6-скоростная механическая коробка передач;

- TCe 150 (полный привод), 6-скоростная механическая коробка передач;

- TCe 150 (передний привод), 6-скоростная автоматическая коробка передач EDC;

Двухтопливный (бензин-газ):

- ECO-G 100 (передний привод), 6-скоростная механическая коробка передач.

Полноприводный Duster с новым мультимедийным центром имеет в меню вкладку 4x4 Monitor. Это виртуальный кренометр, компас, альтиметр и индикатор угла наклона, который использует данные адаптивного помощника при спуске.

Фото: Dacia Duster 2021 / Dacia

В списке доступного оснащения, помимо прочего, есть мониторинг слепых зон (работает на скоростях 30 – 140 км/ч), ультразвуковые датчики парковки и система кругового обзора с четырьмя камерами.

В Европе продажи обновленного Dacia Duster начнутся ближе к концу лета. Известны цены во Франции. Самыми доступными будут версии ECO-G 100 и Blue dCi 115 по цене от 14 490 и 16 990 евро, соответственно. Самая дорогая версия будет стоить от 22 900 евро.