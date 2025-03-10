Zeekr представив новий флагманський гібридний кросовер, схожий на Range Rover

Як зазначає CarNewsChina, раніше модель було неодноразово помічено шпигунами під час передсерійних випробувань. Однак, сьогодні компанія офіційно підтвердила, що кросовер називатиметься 9X Grand й показала його на фото, щоправда, у камуфляжі.

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Також автовиробник поділився відео, на якому автівка їздить на засніженій трасі. Специфікації моделі поки що не розкривають. Однак, вже відомо, що 9X Grand стане першим автомобілем, який використовуватиме гібридну установку Zeekr Super Hybrid власної розробки компанії.

На кадрах помітно, що обриси кузова кросовера нагадують Range Rover. Також помітно, що Zeekr 9X Grand має дверні ручки врівень, датчик LiDAR на даху, розділені фари та решітку радіатора, схожу на мінівен Zeekr 009.

Як визначити, чи підходять шини до електромобіля? Зазвичай на них є позначка EV. Також будьте впевнені, що всі легкові шини Continental зроблені з урахуванням їх використання електромобілями. Рекламна інформація

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Zeekr 9X Grand вийде на китайський ринок у третьому кварталі 2025 року. Є ймовірність, що цей автомобіль дебютує на автосалоні в Шанхаї наприкінці квітня й може коштувати понад 1 мільйон юанів (140 тисяч доларів).