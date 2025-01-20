Як виглядає перший універсал від Zeekr: фото

Як зазначає CarNewsChina, універсали ніколи не мали великої популярності в Китаї, проте в Європі даний тип кузова все ще приваблює покупців. Ймовірно, саме тому компанія Zeekr вирішила презентувати власну подібну модель.

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Більшість подробиць про Zeekr 007 GT не розголошується. Автовиробник лише поділився фотографіями нового універсала в сріблястому кольору, які розкривають, що він матиме рейлінги на даху й більш плавну задню стійку.

Оскільки це універсал, варто очікувати, що у пасажирів заднього ряду буде більше простору для голови, попри те, що автомобіль, ймовірно, матиме такі ж розміри та трансмісію, що й седан Zeekr 007.

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До слова, останній був представлений у 2023 році в Китаї, а в серпні 2024 року представники бренду офіційно підтвердили появу універсалу. Розміри моделі в кузові седан у довжину, ширину та висоту складають 4880/1900/1448 мм відповідно, а її колісна база становить 2928 мм.

У виконанні з заднім приводом автомобіль оснащується батареєю ємністю 100 кВт-год. Таким чином він має запас ходу за циклом CLTC до 870 км. Водночас повнопривідний варіант має два електромотори загальною потужністю 475 кВт (645 к.с.) й 710 Нм крутного моменту.

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В такому виконанні електромобіль досягає першої сотні за 2,8 секунди. Вартість седана Zeekr 007 в Китаї стартує з 209 900 юанів, що еквівалентно 28 600 доларів. Варто очікувати, що версія GT матиме таку ж або трохи вищу ціну. Компанія каже, що старт виробництва універсала заплановано на другий квартал цього року. Ймовірно, покажуть новинку на автосалоні в Шанхаї у квітні.