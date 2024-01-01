Zeekr у 2025 році випустить чотири електромобілі

Для випуску в США також буде використовуватися програмне забезпечення NVIDIA DRIVE Thor під назвою "RT".

В Америці нову техніку використовуватиме оператор робототаксі Waymo. Такими та іншими деталями з посиланнями на виробника поділилися оглядачі bauaelectric.com.

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Про новації на виробничій лінії менеджери компанії розповіли на виставці CES 2025 в Лас-Вегасі, де китайський автомобільний бренд демонструє й просуває на американський ринок свою останню технологію електромобілів автономного водіння. При цьому слід зауважити, що компанія є чи не наймолодшою з-поміж виробників такої техніки, вона заснована менш як чотири роки тому.

Але тут є один нюанс: компанія NVIDIA представила DRIVE Thor восени 2022 року, оголосивши Zeekr своїм першим клієнтом і початковим виробником транспортних засобів із цією технологією, що заплановано на початок 2025 року.

Новизна Zeekr на виставці повз увагу шанувальників електромобільності не пройшла. Фото: Zeekr

Zeekr заявив, що його контролер домену буде масово вироблятися та інтегрований у нову велику модель позашляховика. Цей автомобіль стане одним із трьох нових BEV, які бренд планує випустити у 2025 році.

За словами генерального директора Zeekr Енді Ена, ці транспортні засоби отримали внутрішні кодові назви «EX», «DX» і «CC».

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На додаток до тих пасажирських електромобілів, які знаходяться в розробці, Zeekr розповів, що його фургон RT, заснований на MIX (див. відео про MIX внизу) і явно розроблений як роботаксі для Waymo, проходить тестування в реальних умовах.

З погляду на те, що компанія молода, вона вже продемонструвала свій вплив на внутрішній та зовнішній ринки. Для прикладу можна взяти випущену якихось три з половиною роки тому модель 001. Лише у четвертому кварталі 2024 року завод продав своїм клієнтам 79 250 цих машин.