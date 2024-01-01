Zeekr в 2025 году выпустит четыре электромобиля

Для выпуска в США также будет использоваться программное обеспечение NVIDIA DRIVE Thor под названием "RT".

В Америке новую технику будет использовать оператор робототакси Waymo. Такими и другими деталями со ссылками на производителя поделились обозреватели bauaelectric.com.

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О новациях на производственной линии менеджеры компании рассказали на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе, где китайский автомобильный бренд демонстрирует и продвигает на американский рынок свою последнюю технологию электромобилей автономного вождения. При этом следует заметить, что компания является едва ли не самой молодой среди производителей такой техники, она основана менее четырех лет назад.

Но здесь есть один нюанс: компания NVIDIA представила DRIVE Thor осенью 2022 года, объявив Zeekr своим первым клиентом и начальным производителем транспортных средств с этой технологией, что запланировано на начало 2025 года.

Новизна Zeekr на выставке мимо внимания поклонников электромобильности не прошла. Фото: Zeekr

Zeekr заявил, что его контроллер домена будет массово производиться и интегрирован в новую большую модель внедорожника. Этот автомобиль станет одним из трех новых BEV, которые бренд планирует выпустить в 2025 году.

По словам генерального директора Zeekr Энди Эна, эти транспортные средства получили внутренние кодовые названия "EX", "DX" и "CC".

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В дополнение к тем пассажирским электромобилям, которые находятся в разработке, Zeekr рассказал, что его фургон RT, основан на MIX (см. видео о MIX внизу) и явно разработанный как роботакси для Waymo, проходит тестирование в реальных условиях.

И хотя компания молодая, она уже продемонстрировала свое влияние на внутренний и внешний рынки. Для примера можно взять выпущенную каких-то три с половиной года назад модель 001. Только в четвертом квартале 2024 года завод продал своим клиентам 79 250 этих машин.