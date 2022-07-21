Услуги будет предоставлять компания Zoox, которая принадлежит Amazon.

Технологическая компания Zoox заявила, что готовится запустить бизнес робототакси в Калифорнии. Она будет подавать соответствующее заявление властям штата, сообщает Reuters.

В Zoox считают, что роботы такси будут прибыльнее, чем автономные транспортные средства для доставки посылок.

"Мы можем конкурировать, например, с Uber и Lyft даже в начале развития этой технологии", – сказал руководитель компании Левисон.

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11 июля Zoox объявила, что стала первой компанией, сертифицировавшей специально построенный полностью автономный пассажирский автомобиль VH6. Полностью электрическое автономное транспортное средство выглядит как много концептов, предложенных другими автопроизводителями: форма кузова похожа на тостер, 4 сиденья расположены друг против друга внутри. Транспортное средство было опробовано как физически, так и с помощью компьютерного моделирования.

Остальные конкуренты только подали заявку на тесты, чтобы проверить свои автономные транспортные средства на дороге.