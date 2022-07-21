Послуги надаватиме компанія Zoox, яка належить Amazon.

Технологічна компанія Zoox заявила, що готується запустити бізнес робототаксі в Каліфорнії. Вона подаватиме відповідну заяву владі штату, повідомляє Reuters.

В Zoox вважають, що роботи таксі будуть більш прибутковими, ніж автономні транспортні засоби для доставки посилок.

“Ми можемо конкурувати, наприклад, з Uber і Lyft навіть на початку розвитку цієї технології”, — сказав керівник компанії Левісон.

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11 липня Zoox оголосила, що стала першою компанією, яка сертифікувала спеціально побудований, повністю автономний пасажирський автомобіль VH6. Повністю електричний автономний транспортний засіб виглядає як багато концептів, запропонованих іншими автовиробниками: форма кузова схожа на тостер, 4 сидіння розташовані одне проти одного всередині. Транспортний засіб було випробувано як фізично, так і за допомогою комп’ютерного моделювання.

Інші конкуренти лише подали заявку на тести, щоб перевірити свої автономні транспортні засоби на дорозі.

Чи надасть влада Каліфорнії ліцензію на перевезення і коли перші роботаксі вийдуть на лінію – наразі невідомо.