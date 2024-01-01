Китайський Zeekr X виявився найбезпечнішим електромобілем 2024 року

Наразі китайські автовиробники домінують у сфері електромобілів. За останні роки вони досягли суттєвих успіхів не лише в якості збірки, дизайні, енергоефективності, а й в безпеці. Підтвердженням цього факту є нагорода Euro NCAP “Кращий у своєму класі”, яку отримав компактний електричний кросовер Zeekr X.

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Наразі сегмент маленьких B-SUV є найбільш популярним видом автомобілів в Європі, тому не дивно, що до цієї категорії припадає 20 із 44 автомобілів, протестованих Euro NCAP у 2024 році. Серед них найдосконалішим виявився Zeekr X, який до того ж отримав звання найбезпечнішого електромобіля року.

Його показники безпеки випереджають таких конкурентів, як Deepal S07, Porsche Macan EV, Cupra Tavascan, MG HS, Toyota C-HR, Volvo EX30 й Xpeng G6. Водночас найбезпечнішим автомобілем року визнали Mercedes-Benz E-Class.

Німецький представницький седан отримав найвищий загальний бал року, продемонструвавши найкращі результати чотири категорії безпеки Euro NCAP. У категорії великих позашляховиків Mazda CX-80 випередила Audi Q6 e-tron і посіла перше місце в класі.

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Водночас у сегменті великих сімейних автомобілів Volkswagen Passat і Skoda Superb розділили лідерство завдяки ідентичним показникам безпеки, хоча в цьому немає нічого дивного, адже вони створені на одній платформі.

Також одна почесна згадка належить китайському Maxus eTerron 9, який увійшов в історію як перший повністю електричний пікап, протестований Euro NCAP.