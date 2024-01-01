Китайский Zeekr X оказался самым безопасным электромобилем 2024 года

Сейчас китайские автопроизводители доминируют в сфере электромобилей. За последние годы они достигли существенных успехов не только в качестве сборки, дизайне, энергоэффективности, но и в безопасности. Подтверждением этого факта является награда Euro NCAP “Лучший в своем классе”, которую получил компактный электрический кроссовер Zeekr X.

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Сейчас сегмент маленьких B-SUV является наиболее популярным видом автомобилей в Европе, поэтому неудивительно, что на эту категорию приходится 20 из 44 автомобилей, протестированных Euro NCAP в 2024 году. Среди них самым совершенным оказался Zeekr X, который к тому же получил звание самого безопасного электромобиля года.

Его показатели безопасности опережают таких конкурентов, как Deepal S07, Porsche Macan EV, Cupra Tavascan, MG HS, Toyota C-HR, Volvo EX30 и Xpeng G6. В то же время самым безопасным автомобилем года признали Mercedes-Benz E-Class.

Немецкий представительский седан получил самый высокий общий балл года, продемонстрировав лучшие результаты четыре категории безопасности Euro NCAP. В категории больших внедорожников Mazda CX-80 опередила Audi Q6 e-tron и заняла первое место в классе.

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В то же время в сегменте больших семейных автомобилей Volkswagen Passat и Skoda Superb разделили лидерство благодаря идентичным показателям безопасности, хотя в этом нет ничего удивительного, ведь они созданы на одной платформе.

Также одно почетное упоминание принадлежит китайскому Maxus eTerron 9, который вошел в историю как первый полностью электрический пикап, протестированный Euro NCAP.