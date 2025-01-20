Как выглядит первый универсал от Zeekr: фото

Как отмечает CarNewsChina, универсалы никогда не имели большой популярности в Китае, однако в Европе данный тип кузова все еще привлекает покупателей. Вероятно, именно поэтому компания Zeekr решила презентовать собственную подобную модель.

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Большинство подробностей о Zeekr 007 GT не разглашается. Автопроизводитель лишь поделился фотографиями нового универсала в серебристом цвете, которые раскрывают, что он будет иметь рейлинги на крыше и более плавную заднюю стойку.

Поскольку это универсал, стоит ожидать, что у пассажиров заднего ряда будет больше пространства для головы, несмотря на то, что автомобиль, вероятно, будет иметь такие же размеры и трансмиссию, что и седан Zeekr 007.

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К слову, последний был представлен в 2023 году в Китае, а в августе 2024 года представители бренда официально подтвердили появление универсала. Размеры модели в кузове седан в длину, ширину и высоту составляют 4880/1900/1448 мм соответственно, а ее колесная база составляет 2928 мм.

В исполнении с задним приводом автомобиль оснащается батареей емкостью 100 кВт-ч. Таким образом он имеет запас хода по циклу CLTC до 870 км. В то же время полноприводный вариант имеет два электромотора общей мощностью 475 кВт (645 л.с.) и 710 Нм крутящего момента.

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В таком исполнении электромобиль достигает первой сотни за 2,8 секунды. Стоимость седана Zeekr 007 в Китае стартует с 209 900 юаней, что эквивалентно 28 600 долларов. Стоит ожидать, что версия GT будет иметь такую же или чуть более высокую цену. Компания говорит, что старт производства универсала запланирован на второй квартал этого года. Вероятно, покажут новинку на автосалоне в Шанхае в апреле.