Zeekr показала интерьер своего первого универсала

Как мы сообщали ранее, Zeekr 007 GT это, фактически, вариант в кузове универсал представленного ранее седана Zeekr 007. Однако, как пишет CarNewsChina, интерьер новинки будет существенно отличаться.

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Официальные изображения свидетельствуют, что Zeekr 007 GT имеет трехспицевый спортивный D-образный руль и напоминает руль недавно выпущенного кроссовера Zeekr 7X. Селектор переключения передач 007 GT находится за рулем. Центральная консоль Zeekr 007 GT имеет цифровую панель приборов, большой сенсорный экран и проекционный дисплей.

В то же время центральный тоннель Zeekr 007 GT имеет блок физических кнопок и просторное отделение с двумя подстаканниками и беспроводными зарядными панелями для телефонов. Зато дверные карты получили кнопки вместо традиционных ручек. Передние сиденья Zeekr 007 GT имеют выраженную боковую поддержку, а сиденье водителя имеет динамики в подголовнике.

Также уникальной чертой интерьера универсала является большая панорамная крыша, а также стойки и потолок, отделаны замшей. Компания говорит, что Zeekr 007 GT будет доступен в двух цветовых комбинациях салона: черно-белой и красно-черной.

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Zeekr 007 GT построен на платформе PMA2+. Моноприводный вариант будет иметь электромотор на задней оси мощностью 416 л.с., а полноприводная версия будет отличаться мощностью в 637 “лошадей”. В зависимости от комплектации, запас хода электромобиля составит от 585 до 825 километров по циклу CLTC.