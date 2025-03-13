Zeekr показав інтер'єр свого першого універсала

Як ми повідомляли раніше, Zeekr 007 GT це, фактично, варіант в кузові універсал представленого раніше седана Zeekr 007. Однак, як пише CarNewsChina, інтер’єр новинки суттєво відрізнятиметься.

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Офіційні зображення свідчать, що Zeekr 007 GT має триспицеве спортивне D-подібне кермо й нагадує кермо нещодавно випущеного кросовера Zeekr 7X. Селектор перемикання передач 007 GT знаходиться за кермом. Центральна консоль Zeekr 007 GT має цифрову панель приладів, великий сенсорний екран і проекційний дисплей.

Водночас центральний тунель Zeekr 007 GT має блок фізичних кнопок і просторе відділення з двома підстаканниками та бездротовими зарядними панелями для телефонів. Натомість дверні карти отримали кнопки замість традиційних ручок. Передні сидіння Zeekr 007 GT мають виражену бічну підтримку, а сидіння водія має динаміки в підголівнику.

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Також унікальною рисою інтер’єру універсала є великий панорамний дах, а також стійки та стеля, оброблені замшею. Компанія каже, що Zeekr 007 GT буде доступний у двох колірних комбінаціях салону: чорно-білій та червоно-чорній.

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Zeekr 007 GT побудований на платформі PMA2+. Монопривідний варіант матиме електромотор на задній осі потужністю 416 к.с., а повнопривідна версія відрізнятиметься потужністю в 637 “коней”. Залежно від комплектації, запас ходу електромобіля становитиме від 585 до 825 кілометрів за циклом CLTC.