Zeekr безкоштовно пропонуватиме автопілот у своїх моделях

Як повідомляє Carscoops, система автономного водіння Zeekr відрізняється залежно від моделі. Повідомляється, що Zeekr 9X Grand стане першою моделлю бренду з автономією 3 рівня, а в існуючий модельний ряд автопілот буде інтегровано завдяки оновленню по повітрю.

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Усі версії системи, що отримала назву G-Pilot, включають загальну автоматизовану систему маневрування (G-AES) і інтелектуальний привід від транспортного засобу до паркування повної місткості (V2P). Система G-AES використовує велику навчальну модель штучного інтелекту та дозволяє автівці виконувати безперервні маневри для уникнення несподіваних перешкод на швидкості до 130 км/год.

Водночас технологія Zeekr V2P дозволяє електромобілям автоматично шукати вільні паркувальні місця та паркуватися автономно. Повідомляється, що майбутній Zeekr 9X Grand буде доступний із ще більшими можливостями.

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Його перелік систем автономного водіння 3-го рівня працюватиме на подвійних чіпах Nvidia Drive AGX Thor. Зокрема, автопілот дозволить автомобілю самому їхати з одного пункту призначення в інший без втручання водія. Zeekr каже, що технологія G-Pilot розвиватиметься та вдосконалюватиметься протягом усього терміну служби електромобілів, так само як і FSD від Tesla.

Наразі про флагманський 9X відомо небагато. Останні тизери показують, що це буде великий позашляховик, схожий за розміром на Range Rover. Це перша модель Zeekr, у якій використовуватиметься гібридна силова установка, що підключається до мережі.

Технічні особливості тримають в секреті, проте інсайдери припускають, що вона ймовірно, може бути ідентичною тій, що встановлюється в Lynk & Co 900. У базовій версії Lynk & Co 900 1,5-літровий двигун з турбонаддувом працює в парі з переднім електромотором потужністю 215 к.с. й заднім на 308 к.с., що забезпечує загальну потужність в 710 “коней”.

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Також доступні версії PHEV на базі 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна з турбонаддувом, одна із яких має сукупну потужність 724 к.с., а друга — ще більш вражаючі 845 кінських сил.