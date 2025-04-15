Новий розкішний універсал Zeekr коштує в Китаї всього 27 тисяч доларів

Універсали не є найпопулярнішим класом автомобілів в Китаї, однак, як пише CarNewsChina, віце-президент Zeekr Чу Лінг пояснив, що перша модель бренду – Zeekr 001 теж був універсалом й мав величезний успіх, саме тому компанія вирішила запропонувати клієнтам нову альтернативу.

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Цікаво, що новий Zeekr 007 GT позиціонується нижче Zeekr 001 й орієнтований на любителів технологічних автомобілів. Модель побудована на базі седана Zeekr 007, але має 90-дюймовий інтерактивний світлодіодний блок на передній частині під назвою Zeekr Stargate, що може проектувати зображення та текст.

Розміри авто становлять 4864/1900/1445 мм, а колісна база – 2925 мм. Універсал оснащено пневматичною підвіскою. Він пропонується в дев'яти кольорах кузова та їздить на 20-дюймових дисках. В салоні Zeekr 007 GT є великий сенсорний екран діагоналлю 15,4 дюйма та панель приладів LCD овальної форми.

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Список оснащення також включає 35,5-дюймовий проекційний дисплей доповненої реальності, голосовий асистент з вбудованим штучним інтелектом, сидіння з кріпленнями для гаджетів та динаміками в підголівнику, дві панелі для бездротової зарядки на 50 Вт та фірмовий газовий панорамний дах. Покупці зможуть обирати серед одного з 4 варіантів кольорів оздоблення інтер’єру.

Версія початкового рівня має один синхронний електродвигун на задній осі, що видає 310 кВт (416 к.с.). Повнопривідна модель має загальну потужність в 475 кВт (637 к.с.). Це дозволяє електромобілю досягати сотні лише за 2,95 секунди. Zeekr 007 GT також має два варіанти батарей.

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Перший — LFP виробництва CATL і Zeekr ємністю 75 кВт-год, тоді як другий блок – трикомпонентний NMC ємністю 100 кВт-год. Запас ходу автомобіля становить від 585 до 825 кілометрів відповідно.