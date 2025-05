В Киеве состоялась презентация модельного ряда Zeekr: фото

Компания СКМ-1 на выставке AutoTechService 13 мая презентовала модельный ряд китайского премиального автобренда Zeekr, доступного в Украине.

По словам генерального менеджера Zeekr в Украине Сергея Кривоногова, компания СКМ-1 подписала контракт с заводом Zeekr на дистрибуцию этих автомобилей в Украине. Сейчас продажи Zeekr организованы в двух автосалонах в Киеве и Одессе.

Соответственно, компания строит под Киевом (с. Гатное) дистрибьюторский центр с автосалоном, складом автозапчастей, сервисным и учебным центром. Впрочем, на европейском сайте Zeekr об украинском представителе не упоминается.

Сергей Кривоногов рассказал для читателей “Авто24”, что украинцам будут доступны как версии Zeekr для китайского, так и для европейского рынка. Последние будут отличаться программным обеспечением, отсутствием лидара на крыше автомобиля (он отвечает за автономное вождение), европейским портом для быстрой зарядки CCS2. При этом европейские версии будут дороже китайских примерно на три тысячи долларов США.

Все проданные компанией автомобили могут быть украинизированы – для этого владельцам стоит записаться на перепрограммирование мультимедийных систем. Также в 2025 году планируется адаптировать мобильное приложение для украинских владельцев Zeekr. Компания СКМ-1 предоставляет на проданные ею автомобили 3-летнюю гарантию (или 60 000 км) и 5-летнюю гарантию на батарею (или 100 000 км).

На выставке AutoTechServic были представлены следующие модели Zeekr:

Zeekr 001 – наиболее известный украинцам спортседан в кузове Shooting Brake. Имеет мощность 789 л.с. и разгоняется до сотни за 3,3-3,5 секунд. Батарея 96-100 кВт*ч обеспечивает дальность хода на одном заряде в 675-705 км. Доступен в трех комплектациях We, Me You.

Zeekr Х – компактный электрический хэтчбек, создан на одной платформе с Volvo CX30.

Zeekr 7Х – семейный 5-местный внедорожник с задним или полным приводом. Он разгоняется до сотни за 3,8-5,8 секунды в зависимости от модификации.

Zeekr MIX – минивэн для всей семьи с салоном, который превращается в уютную гостиную. У него двери шириной 1480 мм и эффективность использования пространства 93%.

Zeekr 009 – шести- или четырехместный люксовый минивэн. Имеет стекло, что затемняется почти до непроницаемого для света (10 градаций прозрачности) за 1,5 секунды. Разгоняется до сотни за 3,9 секунд, имеет запас хода 702 километра (CLTC) и может зарядиться до более 500 километров в течение 12 минут.

Также можно заказать эксклюзивные модели:

Zeekr 9Х – люксовый флагманский флагманский гибридный внедорожник. С мощностью 898 л.с. он разгоняется до сотни за 3 секунды. Общий запас хода – 1500 км, на электротяге – 1500 км.

Zeekr 001 FR – спортивная версия 001, самый быстрый серийный электромобиль в мире мощностью 1300 л.с. Он разгоняется до сотни за 2,02 секунды, тормозит до нуля на 33,4 м и максимальной скорости до 280 км в час.

Zeekr 007 GT – новейший универсал с разгоном 2,95 секунды и запасом хода 825 км, мощностью 637 л.с.