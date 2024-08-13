Обновленный Zeekr 007 получил самую быструю зарядку в мире

Как передает CarNewsChina, обновленный Zeekr 007 представили на пресс-конференции Evolution New Generation. Автопроизводитель заявил, что рестайлинговый Zeekr 007 получит новую батарею собственного производства под названием Golden Battery.

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Самое большое отличие аккумулятора второго поколения заключается в том, что компания существенно увеличила скорость зарядки и теперь электромобиль можно зарядить от 10 до 80% за 10,5 минут, что на 4,5 минуты быстрее, чем у прошлой версии.

Zeekr утверждает, что новая батарея заряжается быстрее, чем тройная литиевая батарея емкостью 100 кВт-ч от CATL, и что Golden Brick Battery является аккумуляторной батареей массового производства с самым быстрым показателем зарядки в мире.

Также основные изменения коснулись динамики автомобиля. Благодаря изменению программных настроек, время ускорения Zeekr 007 было увеличено. Версии с задним приводом способны разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,0 секунды (предыдущая модель имела показатель в 5,4 секунды).

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Для стандартной версии с полным приводом время разгона уменьшили с 3,5 до 3,4 секунды, тогда как динамика полноприводной версии осталась неизменной и составляет 2,84 секунды, что, по словам Zeekr, делает 007 самым быстрым в мире электромобилем среднего уровня.

Кроме этого, Zeekr 007 получил систему интеллектуального вождения Haohan 2.0, которая работает на основе Lidar plus Visual Fusion и улучшенный ассистент автоматической парковки. В операционную систему авто было интегрировано искусственный интеллект.

Благодаря этому всеми системами автомобиля теперь можно управлять голосом из любой части салона. Кроме пассивного выполнения команд, система также может давать активные рекомендации на основе сценария.

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Узнать новинку можно будет по иным легкосплавным дискам 19 и 20 размера, новом небесно-зеленом цвете экстерьера и темно-зеленым акцентам в интерьере автомобиля. Стоимость базовой версии начинается с 29 350 долларов, тогда как топовый полноприводный вариант стоит $41 950.