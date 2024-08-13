Оновлений Zeekr 007 отримав найшвидшу зарядку у світі

Як передає CarNewsChina, оновлений Zeekr 007 представили на пресконференції Evolution New Generation. Автовиробник заявив, що рестайлінговий Zeekr 007 отримає нову батарею власного виробництва під назвою Golden Battery.

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Найбільша відмінність акумулятора другого покоління полягає в тому, що компанія суттєво збільшила швидкість заряджання й тепер електромобіль можна зарядити від 10 до 80% за 10,5 хвилин, що на 4,5 хвилини швидше, ніж у минулої версії.

Zeekr стверджує, що нова батарея заряджається швидше, ніж потрійна літієва батарея ємністю 100 кВт-год від CATL, і що Golden Brick Battery є акумуляторною батареєю масового виробництва з найшвидшим показником заряджання у світі.

Також основні зміни торкнулись динаміки автомобіля. Завдяки зміні програмних налаштувань час прискорення Zeekr 007 було збільшено. Комплектації з заднім приводом здатні розігнатись від 0 до 100 км/год за 5,0 секунди (попередня модель мала показник в 5,4 секунди).

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Для стандартної версії з повним приводом час розгону зменшили з 3,5 до 3,4 секунди, тоді як динаміка повнопривідної версії залишилася незмінною і становить 2,84 секунди, що, за словами Zeekr, робить 007 найшвидшим у світі електромобілем середнього рівня.

Окрім цього, Zeekr 007 отримав систему інтелектуального водіння Haohan 2.0, яка працює на основі Lidar plus Visual Fusion та покращений асистент автоматичної парковки. В операційну систему авто було інтегровано штучний інтелект.

Завдяки цьому всіма системами автомобіля тепер можна керувати голосом з будь-якої частини салону. Окрім пасивного виконання команд, система також може давати активні рекомендації на основі сценарію.

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Впізнати новинку можна буде за іншими легкосплавними дисками 19 та 20 розміру, новому небесно-зеленому кольору екстер’єру та темно-зеленим акцентам в інтер’єрі автомобіля. Вартість базової версії в Китаї починається з 29 350 доларів, тоді як топовий повнопривідний варіант коштує $41 950.