ZEEKR обнародовал детали обновленной версии 009 MPV: дебют будет не в Китае

Это будет первый случай, когда автопроизводитель из Поднебесной дает премьеру за пределами Китая.

Как пишет electrek.co, обновленная "два нуля девятка" оснащена аккумуляторной батареей мощностью 140 кВт, питающейся от элементов Qilin от CATL.

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Новинкой является то, что ZEEKR 009 теперь имеет вариант с одним двигателем, который в сочетании с большим пакетом обещает лучший запас хода среди полностью электрических MPV. Правда, этот показатель он не конкретизировал, но предыдущая версия достигала 822 км CLTC на одном заряде.

Салон ZEEKR 009 будет на шесть и семь мест. Коллаж: Авто24 по иллюстрации ZEEKR

Обновленная версия поставляется с двумя различными конфигурациями сидений. Это будет трехрядный салон со схемой 2+2+2 в первой версии и 2+2+3 во втором варианте исполнения.

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Машина будет скоростной. Минивэн сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды. По словам разработчиков, 009 будет представлен как один из самых безопасных BEV на рынке, поскольку это единственный MPV, сертифицированный для испытаний как на передний, так и на задний удар.

У новичка большое, спокойное внутреннее пространство, наполненное роскошными деталями. Фото: ZEEKR

Новичок также имеет "единственную экологически чистую кабину с двойной сертификацией". Пиком наслаждения могут стать 30 динамиков с максимальной мощностью 3000 Вт – самой высокой в мире согласно ZEEKR. Другие характеристики включают стандартную двухкамерную пневматическую подвеску и амортизаторы CCD.

Ожидается, что более детальное описание, характеристики и стоимость нового ZEEKR 009 MPV будет озвучено в Гонконге 19 июля, когда официально стартуют продажи.