ZEEKR оприлюднив деталі оновленої версії 009 MPV: дебют буде не в Китаї

Це буде перший випадок, коли автовиробник з Піднебесної дає прем'єру за межами Китаю.

Як пише electrek.co, оновлена "два нулі дев’ятка" оснащена акумуляторною батареєю потужністю 140 кВт, що живиться від елементів Qilin від CATL.

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Новинкою є те, що ZEEKR 009 тепер має варіант з одним двигуном, який у поєднанні з більшим пакетом обіцяє найкращий запас ходу серед повністю електричних MPV. Щоправда, цей показник він не конкретизував, але попередня версія досягала 822 км CLTC на одному заряді.

Салон ZEEKR 009 буде на шість і сім місць. Колаж: Авто24 по ілюстрації ZEEKR

Оновлена версія поставляється з двома різними конфігураціями сидінь. Це буде трирядний салон зі схемою 2+2+2 у першій версії та 2+2+3 у другому варіанті виконання.

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Машина буде швидкісною. Мінівен зможе розганятися від 0 до 100 км/год за 3,9 секунди. За словами розробників, 009 буде представлено як один із найбезпечніших BEV на ринку, оскільки це єдиний MPV, сертифікований для випробувань як на передній, так і на задній удар.

У новачка великий, спокійний внутрішній простір, наповнений розкішними деталями. Фото: ZEEKR

Новачок також має "єдину екологічно чисту кабіну з подвійною сертифікацією". Піком насолоди можуть стати 30 динаміків із максимальною потужністю 3000 Вт – найвищої у світі згідно з ZEEKR. Інші характеристики включають стандартну двокамерну пневматичну підвіску та амортизатори CCD.

Очікується, що більш детальний опис, характеристики та вартість нового ZEEKR 009 MPV буде озвучено в Гонконзі 19 липня, коли офіційно стартують продажі.