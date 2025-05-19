Кросовер Zeekr 7X почав продаватись у Європі з портом CCS-2

Zeekr почав приймати замовлення на Zeekr 7X у грудні 2024 року в Нідерландах, Швеції та Норвегії, повідомляє Cnevpost.

Zeekr 7X — це друга модель Zeekr для масового ринку електромобілів після седана Zeekr 007.

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Перша європейське постачання Zeekr 7X відбулася в Бергені, Норвегія, і це була версія Privilege, оснащена пневматичною підвіскою та з запасом ходу за шкалою WLTP 543 км. Після того, як Zeekr 7X завершить своє першу постачання в Норвегії, модель продаватимуть в інших європейських країнах.

Це авто може розганятися від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди та може похвалитися потужністю зарядки 360 кВт.

Zeekr 7X був запущений у Китаї 20 вересня 2024 року і є другою моделлю Zeekr для масового ринку електромобілів після седана Zeekr 007. Модель пропонується в Китаї у трьох варіантах за початковими цінами 229 900 юанів (31 870 доларів США), 249 900 юанів та 269 900 юанів відповідно.

Ціна європейської моделі починається від 52 990 євро (59 590 доларів США) у Нідерландах, 529 000 шведських крон (54 430 доларів США) у Швеції та 539 900 норвезьких крон (52 200 доларів США) у Норвегії.

Zeekr 7X доступний в ЄС у трьох варіантах — Core RWD, Long Rang RWD та Privilege AWD.