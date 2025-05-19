Кроссовер Zeekr 7X начал продаваться в Европе с портом CCS-2

Zeekr начал принимать заказы на Zeekr 7X в декабре 2024 года в Нидерландах, Швеции и Норвегии, сообщает Cnevpost.

Zeekr 7X - это вторая модель Zeekr для массового рынка электромобилей после седана Zeekr 007.

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Первая европейская поставка Zeekr 7X состоялась в Бергене, Норвегия, и это была версия Privilege, оснащена пневматической подвеской и с запасом хода по шкале WLTP 543 км.

Это авто может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды и может похвастаться мощностью зарядки 360 кВт.

После того, как Zeekr 7X завершит свою первую поставку в Норвегии, модель будут продавать в других европейских странах.

Zeekr 7X был запущен в Китае 20 сентября 2024 года и является второй моделью Zeekr для массового рынка электромобилей после седана Zeekr 007. Модель предлагается в Китае в трех вариантах по начальным ценам 229 900 юаней (31 870 долларов США), 249 900 юаней и 269 900 юаней соответственно.

Цена европейской модели начинается от 52 990 евро (59 590 долларов США) в Нидерландах, 529 000 шведских крон (54 430 долларов США) в Швеции и 539 900 норвежских крон (52 200 долларов США) в Норвегии.

Zeekr 7X доступен в ЕС в трех вариантах - Core RWD, Long Rang RWD и Privilege AWD.