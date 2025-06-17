Флагманский Zeekr 9X вскоре дебютирует в Китае

Впервые Zeekr показал новый 9X на Шанхайском автосалоне. Как отмечает CarNewsChina, автопроизводитель подтвердил, что полноценный дебют и раскрытие характеристик автомобиля состоится уже 9 июля во время технологической презентации бренда.

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Ранее сообщалось, что этот роскошный внедорожник оснащен высоковольтной системой 900 В и аккумуляторной батареей Freevoy производства CATL, что обеспечивает запас хода 380 км. Эта батарея поддерживает зарядку 6C, что означает, что ее можно заряжать с мощностью в шесть раз больше, чем емкость.

Вероятно, новый Zeekr 9X оснащен гибридным силовым агрегатом с 2,0-литровым двигателем внутреннего сгорания мощностью 205 кВт (275 л.с.). Он работает в паре с двумя электродвигателями на 290 кВт (389 л.с.) впереди и 370 кВт (496 л.с.) сзади. Среди премиальных опций следует ожидать пневматическую подвеску с активными стабилизаторами поперечной устойчивости.

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По слухам, ценовой диапазон флагманского гибридного внедорожника будет колебаться от 500 000 до 1 000 000 юаней, что эквивалентно от 69 640 до 139 280 долларов по текущему курсу обмена. Первая модель под брендом Zeekr была выпущена в Китае компанией Geely Holding Group в 2021 году. Это был электрический универсал фастбэк Zeekr 001. По состоянию на июнь 2025 года компания Zeekr выпустила 500 000 автомобилей в Китае.