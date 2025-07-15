Zeekr випустив вже 300 тисяч екземплярів моделі 001

Як зазначає CarNewsChina, наразі Zeekr має на ринку три моделі шутінг-брейк: 001, 001 FR та 007 GT. Торік світові продажі цих моделей склали майже 150 тисяч одиниць, з них 100 тисяч належали лінійці Zeekr 001.

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Наразі Zeekr 001 продається у п'яти комплектаціях з ціновим діапазоном від 259 000 до 329 000 юанів (36 140 – 45 900 доларів) та запасом ходу за циклом CLTC 675 км, 705 км, 722 км та 750 км. Його габарити становлять 4977/1999/1545(1533) мм, з колісною базою 3005 мм.

Флагманська повнопривідна версія має силову установку на 580 кВт (778 к.с.) й 810 Нм крутного моменту. Літій-залізо-фосфатні та потрійні літієві акумулятори пропонуються з ємністю 95 та 100 кВт-год. Архітектура 800 вольт є стандартною для всієї серії.

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Zeekr 001 FR — це більш спортивний варіант Zeekr 001 із запасом ходу CLTC 550 км та ціною від 769 000 юанів (107 290 доларів). Його довжина трохи більша — 5018 мм, тоді як інші розміри залишаються незмінними. Потужність становить 930 кВт (1247 к.с.) й 1280 Нм крутного моменту, а розгін від 0 до 100 км/год – 2,37 секунди.