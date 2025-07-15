Zeekr выпустил уже 300 тысяч экземпляров модели 001

Как отмечает CarNewsChina, сейчас Zeekr имеет на рынке три модели шутинг-брейк: 001, 001 FR и 007 GT. В прошлом году мировые продажи этих моделей составили почти 150 тысяч единиц, из них 100 тысяч принадлежали линейке Zeekr 001.

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Сейчас Zeekr 001 продается в пяти комплектациях с ценовым диапазоном от 259 000 до 329 000 юаней (36 140 – 45 900 долларов) и запасом хода по циклу CLTC 675 км, 705 км, 722 км и 750 км. Его габариты составляют 4977/1999/1545(1533) мм, с колесной базой 3005 мм.

Флагманская полноприводная версия имеет силовую установку на 580 кВт (778 л.с.) и 810 Нм крутящего момента. Литий-железо-фосфатные и тройные литиевые аккумуляторы предлагаются с емкостью 95 и 100 кВт-ч. Архитектура 800 вольт является стандартной для всей серии.

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Zeekr 001 FR - это более спортивный вариант Zeekr 001 с запасом хода CLTC 550 км и ценой от 769 000 юаней (107 290 долларов). Его длина немного больше - 5018 мм, тогда как другие размеры остаются неизменными. Мощность составляет 930 кВт (1247 л.с.) и 1280 Нм крутящего момента, а разгон от 0 до 100 км/ч – 2,37 секунды.