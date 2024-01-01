Zeekr запускает производство нового универсала

Как сообщает CarNewsChina, официальный запуск модели на китайском рынке запланирован на 15 апреля. Модель собирают на заводе Zeekr в Гуанчжоу, строительство которого началось в 2018 году. Первым автомобилем, производство которого наладили на этом предприятии был Zeekr 001.

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Новый универсал Zeekr 007 GT является шестой серийной моделью для этого завода. Электромобиль имеет шансы стать бестселлером бренда, поскольку оснащен системой помощи водителю Zeekr Pilot с LiDAR и пневмоподвеской.

Автомобиль построен на платформе PMA2+ и имеет размеры 4864/1900/1445 мм при колесной базе 2925 мм. Базовая версия будет иметь электромотор на задней оси мощностью 310 кВт (410 л.с.), тогда как полноприводный вариант будет иметь дополнительный мотор впереди и общую мощность в 637 лошадиных сил.

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Версия начального уровня оснащена батареей LFP от CATL емкостью 75 кВт-ч. В то же время высшие комплектации получили трехкомпонентный NMC аккумулятор на 100 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 825 километров по циклу CLTC.