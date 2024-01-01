Zeekr запускає виробництво нового універсала

Як повідомляє CarNewsChina, офіційний запуск моделі на китайському ринку запланований на 15 квітня. Модель збирають на заводі Zeekr у Гуанчжоу, будівництво якого розпочалось у 2018 році. Першим автомобілем, виробництво якого налагодили на цьому підприємстві був Zeekr 001.

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Новий універсал Zeekr 007 GT є шостою серійною моделлю для цього заводу. Електромобіль має шанси стати бестселером бренду, оскільки оснащений системою допомоги водієві Zeekr Pilot із LiDAR та пневмопідвіскою.

Автомобіль побудовано на платформі PMA2+ й має розміри 4864/1900/1445 мм при колісній базі 2925 мм. Базова версія матиме електромотор на задній осі потужністю 310 кВт (410 к.с.), тоді як повнопривідний варіант матиме додатковий мотор попереду й загальну потужність в 637 кінських сил.

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Версія початкового рівня оснащена батареєю LFP від CATL ємністю 75 кВт-год. Водночас вищі комплектації отримали трикомпонентний NMC акумулятор на 100 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 825 кілометрів за циклом CLTC.