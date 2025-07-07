Zeekr готовит новый 001 FR мощностью 2000 "лошадок"

Как пишет CarNewsChina, несколько авторитетных китайских инсайдеров - MetaAuto и Hanlu, сообщили, что Zeekr готовится к запуску новой версии своего гиперкара 001 FR с мощностью более 2000 лошадиных сил. Если эти слухи подтвердятся, это будет первый автомобиль китайского производства, достигший такого уровня производительности.

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Отмечается, что электромобиль получит обновленный дизайн и легкий кузов, а также улучшенную тормозную систему и шины, чтобы водители могли справиться с такой мощностью. Zeekr 001 FR – это полностью электрический спорткар, стартовая цена которого в октябре 2023 года составляла 769 000 юаней (107 000 долларов). Текущая модель уже способна разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,02 секунды и имеет максимальную мощность в 1300 лошадиных сил.

Электромобиль достигает своей мощности благодаря распределенной электроприводной системе с четырьмя двигателями. Она питается от аккумуляторной батареи емкостью 100 кВт-ч, которая может зарядиться от 10% до 80% за 15 минут. Автомобиль также имеет несколько уникальных особенностей. Среди них – специализированные режимы вождения, включая “Режим Райкконена”, разработан для обеспечения ощущения от вождения, подобного болида Формулы-1, и “Режим разгона” для увеличения выходной мощности.

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Интересно, что когда компания Zeekr впервые представила модель 001 FR мощностью 1300 лошадиных сил, она с гордостью заявила в социальных сетях, что “конкуренты не смогут достичь такой мощности в течение следующих пяти лет”. Однако, всего несколько месяцев назад Xiaomi представила лишь несколько месяцев назад SU7 Ultra мощностью 1500 лошадиных сил. Вероятно, именно поэтому Zeekr уже ведет работу над более мощной версией 001 FR.