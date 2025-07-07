Zeekr готує новий 001 FR потужністю 2000 “конячок”

Як пише CarNewsChina, кілька авторитетних китайських інсайдерів - MetaAuto та Hanlu, повідомили, що Zeekr готується до запуску нової версії свого гіперкара 001 FR з потужністю понад 2000 кінських сил. Якщо ці чутки підтвердяться, це буде перший автомобіль китайського виробництва, що досягне такого рівня продуктивності.

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Зазначається, що електромобіль отримає оновлений дизайн та легший кузов, а також покращену гальмівну систему й шини, аби водії могли впоратись з такою потужністю. Zeekr 001 FR – це повністю електричний спорткар, стартова ціна якого у жовтні 2023 року становила 769 000 юанів (107 000 доларів). Поточна модель вже здатна розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,02 секунди та має максимальну потужність в 1300 кінських сил.

Електромобіль досягає своєї потужності завдяки розподіленій електроприводній системі з чотирма двигунами. Вона живиться від акумуляторної батареї ємністю 100 кВт-год, яка може зарядитися від 10% до 80% за 15 хвилин. Автівка також має кілька унікальних особливостей. Серед них – спеціалізовані режими водіння, включаючи “Режим Райкконена”, розроблений для забезпечення відчуття від водіння, подібного до боліда Формули-1, та “Режим розгону” для збільшення вихідної потужності.

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Цікаво, що коли компанія Zeekr вперше представила модель 001 FR потужністю 1300 кінських сил, вона з гордістю заявила в соціальних мережах, що “конкуренти не зможуть досягнути такої потужності протягом наступних п'яти років”. Однак, лише кілька місяців тому Xiaomi представила SU7 Ultra потужністю 1500 кінських сил. Вірогідно, саме тому Zeekr вже веде роботу над потужнішою версією 001 FR.