Euro NCAP разбила партию новых китайских авто: неожиданные результаты

Всего эксперты протестировали 11 автомобилей: Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 8, Zeekr 7X, Ford Tourneo Courier и его полностью электрическую версию, Ford Puma E, Hyundai Inster, Lynk & Co 02, MG P9 EV, Omoda 9 и Polestar 4.

Читайте также: EuroNCAP разбила 16 авто: какие результаты

Результаты Tiggo 7 и трехрядного Tiggo 8 были несколько хуже других моделей. После серии краш-тестов был обнаружен недостаток в шторке безопасности, которая проходит вдоль боковой части окна и предназначена для защиты пассажиров от ударов головы и живота о боковую часть автомобиля в случае бокового столкновения.

В Chery Tiggo 7 она не сработала должным образом, снижая способность защиты головы ребенка на заднем сиденье. Эксперты Euro NCAP сообщили компании о причине этого дефекта для его устранения, однако после повторного теста с исправной шторкой результаты не улучшились.

Эти два последовательных неправильных срабатывания подушек безопасности вызвали беспокойство относительно надежности, и Euro NCAP попросила китайского автопроизводителя пересмотреть конструкцию системы. Поэтому обе модели не получили высший балл в общем рейтинге, но получили 4 звезды.

Также интересно: Какие авто при лобовом столкновении опасны для других

В то же время новый компактный электромобиль Hyundai Inster имел проблему с дверью водителя после бокового удара. В результате столкновения двери оказались незапертыми, что потенциально ставит под угрозу безопасность пассажиров. Новинка от корейского автопроизводителя также получила 4 звезды из 5 возможных.

Минивэн Ford Tourneo Courier впервые был испытан в 2024 году и получил негативные оценки от экспертов во время испытания на жесткий барьер полной ширины. Автопроизводитель пересмотрел конструкцию модели и после повторного испытания она получила повышенный рейтинг до 4 звезд.

Эти результаты испытаний показывают, что достижение пятизвездочного результата остается постоянным вызовом для автопроизводителей. И они служат напоминанием о том, что без такой организации, как Euro NCAP, которая проводит независимые испытания новых автомобилей, покупатели по всей Европе не имели бы надежного источника, к которому можно обратиться, сравнивая безопасность своего следующего автомобиля.

Читайте также: Новый электроседан Mazda получил пять звезд в краш-тесте C-NCAP

Моделями, получивших отличный результат по безопасности стали Polestar 4, Lynk & Co 2, Omoda 9, Zeekr 7X и MG P9 EV. Все они на отлично справились в тестах, однако больше всего поразил Polestar 4, получив показатель защиты взрослых пассажиров в 92 процента. В то же время автомобилем с самым мощным набором электронных систем помощи водителю был Lynk & Co 02 с 89% в этом параметре.