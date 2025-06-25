Новый электроседан Mazda получил пять звезд в краш-тесте C-NCAP

Как отмечает CarNewsChina, модель предлагается в полностью электрической и EREV-версии. Эксперты C-NCAP протестировали Mazda EZ-6 Zhiya Edition 2024 года выпуска с аккумулятором емкостью 68,8 кВт-ч от CATL, что обеспечивает запас хода 600 км по циклу CLTC. Ориентировочная цена этой модели в Китае составляет 168 900 юаней (23 550 долларов).

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По результатам краш-тестов Mazda EZ-6 получила самый высокий балл в сегменте защиты пассажиров – 97,1%. К слову, это самый высокий показатель среди всех автомобилей, оцененных по стандарту безопасности 2024 года, включая лидера – Xiaomi SU7.

В то же время в категории “уязвимые участники дорожного движения” электрический седан получил 79,3%, что на 1,5% выше среднего показателя, но на 11,05% ниже результата Xiaomi SU7. Общие показатели Mazda EZ-6 в краш-тесте C-NCAP составляют 90,8%, что эквивалентно 5 звездам рейтинга.

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Это делает новинку от японского автопроизводителя третьим самым безопасным автомобилем в Китае. Стоимость Mazda EZ-6 в Китае составляет от 139 800 до 181 800 юаней (от 19 500 до 25 350 долларов). Несмотря на привлекательную цену, по данным China EV DataTracker, Mazda продала только 5 681 экземпляр с января по май 2025 года.

Такие низкие продажи обусловлены жесткой конкуренцией на китайском рынке. Однако EZ-6 позиционируется как глобальная модель, ведь электромобиль будет продаваться на мировых рынках под названием Mazda 6e.