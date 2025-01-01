Фото новой Mazda CX-5 "слили" в сеть: подробности

До дебюта Mazda CX-5 третьего поколения осталось совсем немного. Как пишет Carscooops, просочившаяся в сеть фотография новой модели, намекает на то, что официальная презентация может быть уже не за горами. Изображение появилось на Cochespias, а страница Car Design News в Instagram была указана как оригинальный источник.

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Изображение выглядит настоящим, поскольку автомобиль очень напоминает закамуфлированные прототипы, замеченные во время тестирования. Общие пропорции кроссовер остались подобными предыдущему CX-5, но панели кузова были переработаны. В частности, автомобиль получил новый дизайн фар, изгибающихся к решетке радиатора.

Она также имеет несколько иной узор и более тонкие хромированные акценты. Бампер имеет больший воздухозаборник. Вокруг колесных арок неокрашенная пластиковая облицовка придает кроссоверу немного более прочного вида, хотя в высших комплектациях ее могут заменить панелями цвета кузова. На снимке не видно заднюю часть, но предыдущие шпионские фото свидетельствуют о появлении узких светодиодных задних фонарей.

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Вероятно, новый CX-5 также будет иметь улучшенный интерьер, позаимствованный от более премиальных моделей бренда. Mazda подтвердила, что будущий CX-5 будет предлагаться с самозарядной гибридной силовой установкой собственной разработки. Впоследствии появится версия, что будет иметь новый бензиновый двигатель SkyActiv-Z, который будет обеспечивать лучшую топливную экономичность и мощность.