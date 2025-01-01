Фото нової Mazda CX-5 “злили” в мережу: подробиці

До дебюту Mazda CX-5 третього покоління залишилось зовсім трохи. Як пише Carscooops, фотографія нової моделі, що просочилася в мережу натякає на те, що офіційна презентація може бути вже не за горами. Зображення з'явилося на Cochespias, а сторінка Car Design News в Instagram була вказана як оригінальне джерело.

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Зображення виглядає справжнім, оскільки автівка дуже нагадує закамуфльовані прототипи, помічені під час тестування. Загальні пропорції кросовер залишились подібними до попереднього CX-5, але панелі кузова були перероблені. Зокрема, автомобіль отримав новий дизайн фар, що вигинаються до решітки радіатора.

Вона також має дещо інший візерунок та тонші хромовані акценти. Бампер має більший повітрозабірник. Навколо колісних арок нефарбоване пластикове облицювання надає кросоверу трохи більш міцного вигляду, хоча у вищих комплектаціях його можуть замінити панелями кольору кузова. На знімку не видно задню частину, але попередні шпигунські фото свідчать про появу вузьких світлодіодних задніх ліхтарів.

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Вірогідно, новий CX-5 також матиме покращений інтер'єр, запозичений від більш преміальних моделей бренду. Mazda підтвердила, що майбутній CX-5 пропонуватиметься з самозарядною гібридною силовою установкою власної розробки. Згодом з’явиться версія, що матиме новий бензиновий двигун SkyActiv-Z, який забезпечуватиме кращу паливну економічність та потужність.