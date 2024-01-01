Перший електромобіль Mazda покидає конвеєр, адже не виправдав очікувань

Як пише Motor1, Монік Кларк з британського PR-офісу компанії зазначила, що “повністю електричний MX-30 знято з продажу в Європі, а всі екземпляри у Великій Британії вже продані. Виробництво Mazda MX-30 BEV припинено як для Європи, так і для Великої Британії”.

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Однак, вона також додала, що варіант з подовжувачем запасу ходу “продовжує бути доступним для клієнтів, які бажають відчути їзду на електромобілі з впевненим запасом ходу, що забезпечується роторним двигуном-генератором”.

До слова, Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV – це єдиний серійний автомобіль бренду з роторним двигуном, хоча він не приводить колеса у рух, а виконує роль генератора для відновлення заряду батареї ємністю 17,8 кВт-год. Об’єм мотора становить всього 830 куб.см.

Відомо, що японський автовиробник вже веде роботу над новою двороторною установкою для власних майбутніх моделей. Крім того, в Японії також є версія MX-30, що оснащена 2,0-літровим бензиновим двигуном без наддуву з технологією м’якого гібрида.

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Виробництво електричної версії кросовера припинили через низький показник продажів – компанія реалізовувала за рік менш ніж 20 000 одиниць. Тепер Mazda робить ставку на нові моделі, розроблені в Китаї. Йдеться про седан EZ-6 та кросовер EZ-60. Ці електромобілі продаватимуться в Європі під назвами Mazda 6e та Mazda CX-6e відповідно.