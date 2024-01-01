Розкрито характеристики нового електричного кросовера Mazda

Минулого місяця на Шанхайському автосалоні Mazda представила кросовер EZ-60. Автівка дебютувала у варіанті з подовженим запасом ходу, який продаватиметься в Європі як CX-6e. Як пише Carscoops, тепер Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю розкрило низку подробиць про повністю електричну модель.

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Дизайн електромобіля повністю ідентичний електричній версії EREV й має розділені фари, приховані ручки дверцят, камери замість дзеркал та закриту решітку радіатора. За даними китайського міністерства, EZ-60 матиме електродвигун потужністю 190 кВт (258 к.с.), який дозволить кросоверу розвивати максимальну швидкість 185 км/год.

Мотор живитиметься від літій-залізо-фосфатного (LFP) акумулятора, ємність якого наразі невідома. Раніше Mazda заявляла, що клієнти можуть очікувати запас ходу за циклом CLTC близько 600 км. Для порівняння, задньопривідна Tesla Model Y може подолати до 593 км.

Водночас споряджена маса автівки становитиме до 2180 кг. Mazda також повідомила, що повністю електрична версія кросовера матиме розподіл ваги між передньою та задньою частинами 47:53, на відміну від конфігурації 50:50, яку має версія EREV.

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Наостанок електромобіль матиме стильний салон із 3D-дисплеєм на лобовому склі та 26,45-дюймовим екраном. Слід очікувати появу помічника зі штучним інтелектом, аудіосистему з 23 динаміками та передні сидіння з вісьмома режимами масажу.