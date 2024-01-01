В родстер Mazda Miata впихнули двигун V6 й продають за $29 000

Британська компанія Rocketeer Cars, що є спеціалістом з модернізації Mazda MX-5, незабаром почне продавати свої творіння у США. Спеціалісти фірми перетворюють скромні Miata NA та NB (1 та 2 покоління моделі) на щось набагато цікавіше.

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Серцем модифікованої MX-5 від Rocketeer є 3,0-літровий атмосферний двигун V6 від Jaguar. Стандартна версія видає 280 кінських сил, чого цілком достатньо для такого легкого автомобіля. Rocketeer наразі виготовила 30 готових до збірки та відновлених моделей, а також поставила ще 150 комплектів для самостійного складання.

Завдяки зростанню компанія залучила додаткові інвестиції, які дозволять їй продавати автомобілі в США – країні, де класична Mazda MX-5 має величезну кількість шанувальників. Окрім значних удосконалень для моделей NA та NB, фірма також завершує розробку модифікації для Miata NC (третє покоління) та очікує розпочати перші поставки в найближчі місяці.

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Але найбільш вражаючою є модифікація Keiryō, яка суттєво зменшує вагу купе. Rocketeer прагне зберегти вагу авто в межах 850 кг, водночас збільшуючи потужність V6 до 375 к.с. Компанія вже будує одне таке авто й планує запропонувати Keiryō іншим зацікавленим клієнтам вже незабаром.