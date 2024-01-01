В родстер Mazda Miata впихнули двигатель V6 и продают за $29 000

Британская компания Rocketeer Cars, являющаяся специалистом по модернизации Mazda MX-5, вскоре начнет продавать свои творения в США. Специалисты фирмы превращают скромные Miata NA и NB (1 и 2 поколения модели) в нечто гораздо интереснее.

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Сердцем модифицированной MX-5 от Rocketeer является 3,0-литровый атмосферный двигатель V6 от Jaguar. Стандартная версия выдает 280 лошадиных сил, чего вполне достаточно для такого легкого автомобиля. Rocketeer пока изготовила 30 готовых к сборке и восстановленных моделей, а также поставила еще 150 комплектов для самостоятельной сборки.

Благодаря росту компания привлекла дополнительные инвестиции, которые позволят ей продавать автомобили в США – стране, где классическая Mazda MX-5 имеет огромное количество поклонников. Кроме значительных усовершенствований для моделей NA и NB, фирма также завершает разработку модификации для Miata NC (третье поколение) и ожидает начать первые поставки в ближайшие месяцы.

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Но наиболее впечатляющей является модификация Keiryō, которая существенно уменьшает вес купе. Rocketeer стремится сохранить вес авто в пределах 850 кг, одновременно увеличивая мощность V6 до 375 л.с. Компания уже строит одно такое авто и планирует предложить Keiryō другим заинтересованным клиентам уже скоро.