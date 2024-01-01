Mazda прекращает продажи компактных хэтчбеков в Европе

Как сообщает Autocar, Mazda 2 дебютировала в 2015 году и впоследствии получила обновления в 2019 и 2023 годах. Каждый из рестайлингов добавлял машине дополнительных технологий, поэтому супермини от Mazda было приятно управлять. Японский автопроизводитель не уточнил, почему продажи модели были отменены.

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“По мере того, как мы движемся к усилению электрификации наших автомобилей, Mazda 2 Hybrid удовлетворяет спрос потребителей в сегменте B и является шагом на нашем пути к тому, чтобы все наши автомобили имели определенную форму электрификации к 2030 году”, — объяснил журналистам Autocar представитель Mazda в Британии.

Новый Mazda 2 Hybrid (по центру), являющийся копией Toyota Yaris, заменит бензиновый Mazda 2 в Британии

Конечно, Mazda 2 нуждалась в замене из-за своего возраста, но, возможно, Mazda также была поощрена отказаться от нее из-за мандата Великобритании по автомобилям с нулевым уровнем выбросов (ZEV).

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Официальный график правительства заставляет производителей автомобилей постепенно наращивать продажи электромобилей до 80% в 2030 году и 100% к 2035 году. По данным Autocar, в прошлом году Mazda продала около 4400 экземпляров Mazda 2, разделив их примерно на 1700 чисто бензиновых автомобилей и 2700 мягких гибридов.