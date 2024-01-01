Mazda готовит новый электрокроссовер

Как сообщает Carscoops, предполагается, что автомобиль будет конкурентом Tesla Model Y, поскольку компания Mazda переходит ко второму этапу своего плана по электрификации. Недавно автопроизводитель представил полностью электрический седан Mazda 6e, продающийся в Китае под индексом EZ-6.

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Эта модель стала первым представителем будущей линейки автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Ожидается, что вторая модель будет серийной версией концепции Mazda Arata в 2024 году. Недавно японский автопроизводитель зарегистрировал торговую марку, которая намекает, что новинка получит название CX-6e.

Рендер Mazda CX-6e (Источник: Carscoops)

Как и Mazda 6e, кроссовер будет продуктом сотрудничества с Changan. По слухам, модель будет разделять общую основу с Deepal S07, который доступен в полностью электрической версии, или в варианте EREV. В таком случае электромобиль Mazda будет доступен батареи на 68,8 кВт-ч и 80 кВт-ч, обеспечивая максимальный запас хода около 500 км.

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Вероятно, мощность будет обеспечиваться одним электродвигателем на 218-255 л.с., что будет устанавливаться на задней оси. Версия с удлиненным запасом хода, будет иметь под капотом 1,5-литровый двигатель в сочетании с меньшим аккумулятором. По габаритам новинка также будет схожа с Deepal S07 с длиной 4750 мм и колесной базой в 2900 миллиметров.

Интерьер седана Mazda 6e

Что касается дизайна, визуализация Carscoops в целом черпает вдохновение из концептуальной модели. К слову, CX-6e может стать одной из первых моделей Mazda, которая будет иметь новый упрощенный и более плоский логотип бренда. Салон, вероятно, будет подобен седану 6e с 10,2-дюймовой цифровой панелью приборов и 14,6-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы.

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С высокой вероятностью CX-6e станет глобальным предложением, в частности будет доступен в Великобритании и Европе. Кроме того, руководство компании также подтвердило, что работает над другой электрической моделью, которая будет базироваться на собственной платформе Mazda и дебютирует в 2027 году. Эта модель будет использовать батареи от Panasonic, что будут изготавливать на новом предприятии в Японии.