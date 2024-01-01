Какой может быть новая Mazda CX-5: фото, видео

Как сообщает Autoevolution, виртуальный художник использовал недавние кадры, которые появились благодаря шпионам-фотографам, в качестве основы для визуализации своего собственного видения дизайна нового поколения бестселлера Mazda.

Читайте также: Mazda меняет логотип

Автор учел, что автомобиль может предлагаться в версии PHEV или, даже, в полностью электрическом варианте в недалеком будущем. Автор отдал предпочтение эволюционному видению дизайна текущей CX-5, а не полностью новому стилю.

По интерьеру, дизайнер считает, что Mazda CX-5 2026 года будет иметь традиционную панель приборов с двумя отдельными экранами, которые будут выполнять роль цифровой панели приборов и дисплея центральной информационно-развлекательной панели с минималистичным видом.

Также интересно: Что известно о новой Mazda CX-5

Вероятно, кроссовер получит лучшие материалы салона, но пока об окончательном стиле интерьера новинки еще ничего неизвестно. Как и ранее, Mazda CX-5 третьего поколения будет конкурировать с Toyota RAV4 и Honda CR-V и другими моделями от мировых автопроизводителей в сегменте семейных кроссоверов.