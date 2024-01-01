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Якою може бути нова Mazda CX-5: фото, відео

Нещодавно в мережу потрапили перші шпигунські фото Mazda CX-5 третьої генерації. CGI-дизайнер AutoYa на власному YouTube-каналі показав, як може виглядати автівка, дебют якої очікується в кінці цього року.
Як може виглядати нова Mazda CX-5: відео - Auto24

ФОТО: AutoYa|

Неофіційне зображення нової Mazda CX-5

Данило Северенчук
logo29 січня, 20:40
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Як повідомляє Autoevolution, віртуальний художник використав нещодавні кадри, які з’явилися завдяки шпигунам-фотографам, в якості основи для візуалізації свого власного бачення дизайну нового покоління бестселера Mazda.

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Автор врахував, що автівка може пропонуватись у версії PHEV або, навіть, в повністю електричному варіанті у недалекому майбутньому. Автор віддав перевагу еволюційному баченню дизайну поточної CX-5, а не повністю новому стилю.

Щодо інтер’єру, дизайнер вважає, що Mazda CX-5 2026 року матиме традиційну панель приладів із двома окремими екранами, що виконуватимуть роль цифрової панелі приладів та дисплею центральної інформаційно-розважальної панелі з мінімалістичним виглядом.

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Ймовірно, кросовер отримає кращі матеріали салону, але наразі про остаточний стиль інтер’єру новинки ще нічого невідомо. Як і раніше, Mazda CX-5 третього покоління буде конкурувати з Toyota RAV4 і Honda CR-V та іншими моделями від світових автовиробників у сегменті сімейних кросоверів.

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