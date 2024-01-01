Незабаром дебютує нова Mazda CX-5: що про неї відомо

Поточна генерація кросовера японського виробника дебютувала дев’ять років тому. Тестовий прототип її наступника був вперше помічений шпигунами Carscoops на вулицях Лос-Анджелеса. Автовиробник підтвердив, що кросовер матиме власну гібридну силову установку разом із рядом інших удосконалень.

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Попри суцільний камуфляж, можна помітити, що автівка збереже звичний профіль свого попередника, але відрізнятиметься свіжішими елементами дизайну. Зокрема, кросовер має тонші фари з вигнутою решіткою радіатора та рельєфним бампером.

Позаду новинка матиме пару агресивних задніх ліхтарів з подібною до CX-60 графікою. Помітним також є масивне пластикове покриття квадратних колісних арок та заднього бампера. Фотографій інтер’єру немає, проте, очевидно, що салон CX-5 теж буде суттєво перероблений.

Відомо, що майбутня новинка оснащуватиметься новою гібридною силовою установкою, що була розроблена інженерами Mazda власними силами. На відміну від гібрида Toyota, який є в CX-50, ця нова електрифікована система побудована навколо більш ефективного двигуна внутрішнього згоряння.

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Крім того, за чутками, автовиробник також оснастить CX-5 новими двигунами серії Skyactiv-Z, що дебютують у 2027 році. Подробиць про них поки немає, але раніше Mazda обіцяла, що вони будуть більш ефективними й продуктивнішими.