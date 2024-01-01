Дебютувала електрична Mazda 6e

Як зазначає Carscoops, конкурент Tesla Model 3 надійде у продаж в кінці цього року. На відміну від Model 3, Mazda 6e має ліфтбекову задню частину, що додає йому в практичності. Впізнати новинку можна за світлодіодною решіткою радіатора, яка також має функцію індикатора заряду батареї під час заряджання.

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Автівка має спортивний стиль, зокрема безрамне скло дверей, низький силует й активний задній спойлер, а той факт, що вона пропонується лише з заднім приводом означає, що враження від водіння цілком можуть відповідати йому.

Покупці зможуть обирати з двох варіантів акумуляторів. Найменший блок має ємність 68,8 кВт-год й забезпечує запас ходу до 483 км. Він здатен приймати заряд потужністю 200 кВт, чого достатньо, аби досягти з 10 до 80% лише за 22 хвилини. Водночас більша батарея має вже 80 кВт-год й збільшує запас ходу до 555 кілометрів, але потребує вже 45 хвилин для зарядки від 10 до 80 процентів.

В парі з меншим акумулятором Mazda 6e має електромотор на 258 к.с., чого достатньо, аби досягти першої сотні лише за 7,6 секунди. Водночас вибір більшої батареї зменшує потужність трансмісії до 244 “коней” й додає 0,2 секунди до часу розгону.

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Салон виглядає більш привабливо, ніж у Model 3, але так само акцентується на цифрових дисплеях. 10,2-дюймовий блок виконує функцію цифрової панелі приладів разом із проєкційним дисплеєм, а більшість функцій автомобіля налаштовуються через центральний 14,6-дюймовий сенсорний екран. Очікується, що Mazda 6e надійде у продаж в Європі в другій половині 2025 року, а ціни комплектацій будуть оголошені згодом.