Нову електричну Mazda EZ-6 незабаром презентують в Китаї

Як повідомляє Carnewschina, новинка отримала назву Mazda EZ-6. Седан створено на платформі Changan EPA і є близьким родичем Deepal SL03. У звіті зазначено про три версії EZ-6: дві електричні та EREV, де ДВЗ використовується в якості генератора заряду батареї.

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Габаритні розміри нової моделі становлять 4921, 1890 та 1485 мм у довжину, ширину та висоту відповідно. Колісна база - 2895 мм. Вага електричних версій становить 1855 та 1962 кг, тоді як EREV важить 1820 або 1862 кг залежно від конфігурації. Також відомо, що автомобіль їздить на 19-дюймових колесах.

В плані дизайну, електрична й EREV версії відрізняються не сильно: електромобіль матиме закриту панель решітки радіатора, тоді як версія з ДВЗ – класичну. Позаду обидва варіанти матимуть суцільну світлову смугу, яка поєднує ліхтарі.

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Повідомляється, що EREV використовує той самий бензиновий двигун, що й Deepal SL03, потужністю 95 к.с., проте в рух автомобіль приводить електромотор на 217 «конячок», який встановлено на задній осі. Електричні версії також мають електромотор на задній осі.

Він розроблений Changan Mazda Engine Company Limited і має потужність в 190 кВт, що еквівалентно 258 кінським силам. Усі версії авто матимуть літій-залізо-фосфатні батареї виробництва CATL, ємність яких поки не розголошують.

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В салоні новинка від Mazda матиме 14,6-дюймовий екран мультимедіа з голосовим керуванням, що працює на чіпі Qualcomm Snapdragon 8155, цифрову панель приладів водія та аудіосистему від Sony. Очікується, що дебют EZ-6 відбудеться незабаром, а вартість новинки оголосять коли автомобілі надійдуть до дилерів.