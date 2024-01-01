Наступник Mazda CX-5 стане гібридом

Наразі модель CX-5 існує паралельно з аналогічними за розміром CX-60 і CX-70, які, до того ж мають краще оснащення. Актуальне, друге покоління кросовера перебуває на конвеєрі вже 7 років.

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«Корпорація Mazda офіційно заявила, що з’явиться новий кросовер, і це чудово. Ми багаторазово оновлювали поточну лінійку CX-5, в тому числі не так давно. Він все ще є, він усе ще добре працює, він усе ще є нашим лідером продажів. У нас є план наступної моделі, і нас це влаштовує, тому вона наближається», - сказав Аластер Доак журналістам Drive.

План Mazda з електрифікації власної лінійки передбачає два етапи підготовки. Перший вже розпочався й триватиме до 2025 року. Другий етап триватиме до 2027 року, а з 2028 почнуться презентації глобальних електричних моделей. Вірогідно, наступник CX-5 потрапить до другого етапу й отримає гібридну силову установку.

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Подейкують, що новинка успадкує гібридну установку від Toyota RAV4, яку також використовує CX-50 у Китаї. Проте, є інформація, що Mazda має намір розробити власну 48-вольтову архітектуру. Ймовірно, новинка отримає технологію Mazda Connected Services, яка дебютувала на MX-5 2024 року. Однак, Mazda поки не розголошує конкретних деталей про майбутню модель.